La preocupación por el paradero de Maximiliano Agesta, el hombre de 34 años desaparecido desde el domingo 10 de agosto en la localidad de Caleta Olivia, crece día a día. El ciudadano mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela“, “Brizala” y “Laura“. Su última comunicación registrada fue el mediodía del mismo domingo, último momento en que fue visto.

La desesperación de la familia se hizo visible en las redes sociales, donde dieron a conocer que, horas después de la desaparición, encontraron una remera, una malla y un paquete de cigarrillos de Agesta en la zona costera conocida como Laguna Empetrolada. Una amiga, Noelia, pidió ayuda: “Es de Necochea, hace varios años se fue al sur, pero sus amigos y familiares son de la cuidad. Muchos pudieron viajar a colaborar con su busqueda”.

Finalmente, una fuente de la Policía de Santa Cruz, fue consultada por el diario La Opinión Austral y dio a conocer que se sigue buscando. “Todavía se sigue la búsqueda, ya se informó a los medios digitales y se están realizando averiguaciones, estamos haciendo rastrillajes, averiguaciones con conocidos, familiares, así que estamos en la búsqueda todavía del muchacho, que aún no ha aparecido”, cerró una fuente de la Regional Zona Norte.