Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante golpe contra el narcotráfico fue concretado en las últimas horas en Caleta Olivia, donde efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular un centro clandestino dedicado a la producción y comercialización de cannabis. El procedimiento permitió secuestrar una importante cantidad de plantas, dosis listas para la venta, dinero en efectivo y una sofisticada estructura montada para el cultivo intensivo de marihuana bajo la modalidad conocida como “indoor”.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas indicaron que el operativo se desarrolló en el marco de las políticas de combate al narcotráfico impulsadas a nivel nacional y fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

La investigación tuvo su origen a partir de diversas tareas de inteligencia criminal realizadas por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Caleta Olivia, quienes comenzaron a reunir información sobre movimientos sospechosos vinculados con la posible comercialización de estupefacientes en un sector residencial de la ciudad.

Algunos de los frascos con cogollos. FOTO; POLICÍA FEDERAL

Con el paso de las semanas, los investigadores lograron reunir una serie de elementos probatorios que permitieron establecer que una vivienda ubicada sobre la calle Rosario Vera Peñaloza al 1700 estaría siendo utilizada como punto de cultivo, procesamiento y distribución de marihuana.

Según determinaron los pesquisas, el inmueble no solo funcionaba como lugar de producción de cannabis, sino también como centro de fraccionamiento y preparación de dosis destinadas a la venta al menudeo, una modalidad que preocupa especialmente a las autoridades por su impacto directo en los barrios y comunidades.

La investigación fue supervisada por la Sede Fiscal Descentralizada Auxiliar, a cargo del fiscal federal Leonardo Agustín Caro, quien acompañó el desarrollo de las diligencias realizadas por los efectivos federales.

A medida que avanzaba la pesquisa, los investigadores lograron identificar a un hombre que sería el responsable de las maniobras ilegales que se desarrollaban en el inmueble.

Con las pruebas reunidas, la PFA presentó los informes correspondientes ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo del juez Claudio Marcelo Vázquez, quien finalmente autorizó el allanamiento de la vivienda investigada. La irrupción permitió confirmar las sospechas que manejaban los investigadores.

Juez federal Claudio Vázquez. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Dentro de la propiedad, los efectivos descubrieron una estructura especialmente acondicionada para el cultivo de cannabis bajo techo. Se trataba de un sistema diseñado para maximizar la producción mediante el control artificial de las condiciones ambientales necesarias para el crecimiento de las plantas.

Durante el procedimiento fueron secuestradas 25 plantas de Cannabis sativa en distintas etapas de desarrollo, además de más de 700 dosis de marihuana listas para su eventual comercialización.

Los agentes también hallaron alrededor de mil contenedores de semillas, un elemento que evidencia la magnitud de la actividad desarrollada en el lugar y la capacidad de producción proyectada por quienes administraban el vivero.

Entre los elementos secuestrados se encontraban además cuatro estructuras de cultivo equipadas con iluminación LED de alta potencia, utilizadas para reproducir artificialmente las condiciones lumínicas necesarias para el crecimiento de las plantas.

A ello se sumaban sistemas de riego manual mediante difusores y diversos insumos destinados al mantenimiento y desarrollo de los cultivos.

Una agente desmantelando un indoor. FOTO: POLICÍA FEDERAL

Los investigadores también incautaron una balanza de precisión, herramienta frecuentemente utilizada para el fraccionamiento de sustancias estupefacientes, y tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias para determinar posibles contactos, movimientos y vínculos relacionados con la actividad investigada.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los efectivos fue el dinero encontrado durante el allanamiento. En total se secuestraron 842.000 pesos argentinos y 1.200 dólares estadounidenses, montos que ahora forman parte de la investigación judicial para determinar su origen y eventual relación con la comercialización de drogas.

El hombre identificado como principal investigado fue notificado de la causa judicial que se tramita en el fuero federal y quedó sujeto a las disposiciones del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones.