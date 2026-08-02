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La Municipalidad de Caleta Olivia informó que es falso el comunicado que circula en redes sociales sobre una supuesta suspensión de actividades para este lunes 3 de agosto.

El mensaje difundido aseguraba que quedarían suspendidas todas las actividades escolares, en todos los niveles, debido a “las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana”.

Sin embargo, a través de sus canales oficiales, el municipio desmintió esa información y aclaró que “las comunicaciones vinculadas a la suspensión de actividades escolares corresponden a las autoridades educativas competentes y no a la Municipalidad”.

Además, pidió a la comunidad consultar únicamente las vías oficiales antes de replicar publicaciones de origen no confirmado.