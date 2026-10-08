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Un principio de incendio registrado sobre un vehículo generó un operativo preventivo durante la noche del miércoles en el barrio 8 de Julio de Caleta Olivia. El episodio ocurrió frente a la Casa N° 108, donde se encontraba estacionado un Ford Fiesta Max que había sufrido un foco ígneo en circunstancias que, posteriormente, fueron determinadas como accidentales.

El aviso activó la intervención de personal de la División Cuartel 16°, cuyos efectivos se trasladaron hasta el lugar para verificar la situación y determinar las características del incidente.

El operativo se desarrolló entre las 20:03 y las 20:18, período durante el cual los integrantes de la dotación realizaron las tareas correspondientes para establecer qué había ocurrido y constatar las condiciones en las que se encontraba el rodado.

Al arribar al domicilio, los bomberos mantuvieron una entrevista con el propietario del vehículo y realizaron una inspección visual del área afectada. Según pudo saber La Opinión Austral, durante esa constatación pudieron determinar que el fuego ya había sido extinguido por el propio dueño del automóvil antes de la llegada de la dotación.

Las causas

De acuerdo con las verificaciones realizadas en el lugar, el principio de incendio se produjo de manera accidental como consecuencia de una pérdida de combustible, que entró en contacto con el múltiple de escape del Ford Fiesta Max.

La combinación de ambos factores generó el foco ígneo sobre el rodado. Sin embargo, la rápida reacción del propietario permitió controlar la situación antes de que las llamas pudieran propagarse y provocar daños de mayor consideración.

Una vez en el lugar, el personal especializado procedió a constatar el sector afectado y las circunstancias informadas por el propietario. Al no existir un fuego activo al momento del arribo, no fue necesario desplegar material de extinción de manera operativa.