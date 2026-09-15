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En el marco de las directivas trazadas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, las distintas unidades operativas del Departamento de Seguridad Rural llevaron adelante durante el fin de semana un abarcativo dispositivo de prevención, fiscalización de trazabilidad de cargas y patrullajes estratégicos que cubrieron de punta a punta las zonas norte, centro y sur de Santa Cruz.

Las tareas operativas, coordinadas por personal con asiento en Río Gallegos, Caleta Olivia, Comandante Luis Piedra Buena y Koluel Kayke, se asentaron sobre las arterias neurálgicas del flujo patagónico: las Rutas Nacionales N° 3, N° 40 y N° 288, sumadas a la Ruta Provincial N° 53.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante las recorridas se concretaron decenas de controles documentológicos a conductores y vehículos, inspecciones minuciosas sobre las cargas en tránsito y patrullajes preventivos que bordearon tanto los cascos de estancias tradicionales como los yacimientos petrolíferos del sector productivo. En ese proceso, la fuerza de seguridad priorizó la vinculación directa con encargados, puesteros y trabajadores rurales, fortaleciendo los canales de comunicación inmediata para anticipar hechos delictivos complejos como la caza furtiva y el abigeato.

Un móvil oficial durante uno de los controles. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Más allá del ámbito estrictamente de campo, las unidades rurales asentadas en la capital provincial sumaron su capacidad operativa a la seguridad ciudadana de Río Gallegos. En un trabajo complementario con las comisarías Primera y Cuarta, las patrullas del sector rural aportaron cobertura disuasiva en la franja nocturna sobre sectores periféricos y accesos urbanos, incrementando la presencia policial en zonas críticas durante los momentos de mayor vulnerabilidad comunitaria.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que el punto de mayor intensidad operativa se focalizó en la zona norte del territorio, donde efectivos de Caleta Olivia, Jaramillo y Puerto Deseado ejecutaron procedimientos en conjunto con la Comisaría de Jaramillo, la División Gabinete Criminalístico y la División Fuerzas Especiales. Esta labor coordinada incluyó la custodia perimetral en puestos de estancia, inspecciones oculares, allanamientos y la cobertura técnica de diligencias dispuestas por la Justicia provincial.

Uno de los retenes hechos por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZA

Fue precisamente en el acceso a la ciudad de Caleta Olivia donde el operativo arrojó resultados concretos. Tras interceptar un automóvil en el que circulaban dos hombres que quedaron aprehendidos a disposición del fuero judicial, los agentes de Operaciones Rurales constataron el transporte irregular de un volumen considerable de cortes cárnicos de dudosa procedencia alojados en el habitáculo. Con la inmediata intervención del Consejo Agrario Provincial, las autoridades procedieron al decomiso formal de la mercadería clandestina y a su posterior desnaturalización en las instalaciones municipales habilitadas, neutralizando un circuito potencial de comercialización ilegal de carne.