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Personal de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos interceptó una camioneta Ford Ranger gris, doble cabina, que transportaba carne de guanaco en el límite interprovincial de la Ruta Nacional N° 3. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 22 de septiembre, conoció La Opinión Austral.

El procedimiento se concretó alrededor de las 2:30, cuando los efectivos de la Policía Caminera se encontraban realizando controles preventivos. En ese marco detuvieron al rodado que circulaba en sentido sur-norte. En la camioneta que intentaba salir del suelo santacruceño viajaban dos hombres, ambos mayores de edad.

Durante la inspección, los uniformados solicitaron a las personas descender del rodado para examinar la carga que llevaban. Los ocupantes exhibieron voluntariamente el contenido de la caja de carga. Allí los policías encontraron carne de origen animal, despostada y sin cuero.

Al ser consultado sobre la procedencia, el conductor manifestó que se trataba de carne de guanaco proveniente de aproximadamente cuatro animales que habría cazado en un establecimiento rural que, según sus dichos, tendría en alquiler.

Durante el control no se encontraron armas de fuego en el vehículo ni entre las pertenencias de los ocupantes. Sin embargo, los hombres no exhibieron la documentación requerida para la actividad y el traslado de lo obtenido mediante la caza, conoció este medio. Además, se realizó un control de alcoholemia y una consulta en el sistema SIFCOP, sin que se registraran novedades.

Las personas no cumplían con ninguno de los permisos exigidos por la normativa. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Cabe destacar que entre los permisos exigidos por la normativa se encuentran la Licencia de Caza Deportiva, la autorización del establecimiento y el permiso para transportar los productos derivados de la actividad cinegética, documentación contemplada en el artículo 12 de la Resolución N° 129/CAP/2026.

La camioneta Ford Ranger gris doble cabina. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Asimismo, la intervención policial se produjo fuera del período habilitado para la temporada de Caza Deportiva 2026, establecido entre el 1 de abril y el 31 de agosto de este año. Por ese motivo, y ante la posible existencia de una infracción a la normativa vigente sobre fauna silvestre, se dio intervención a la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia.

Esa dependencia quedó a cargo de las diligencias de rigor y de la adopción de las medidas correspondientes, mientras que los antecedentes del procedimiento fueron puestos a su disposición.Alrededor de las 4:30 se presentó en el lugar el segundo jefe de la Subcomisaría, subcomisario Sergio Roldán, junto con personal a su cargo, quienes asumieron la continuidad de las diligencias.