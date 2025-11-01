Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes 31 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, la División Comisaría Primera de Caleta Olivia intervino en un hecho de robo en la vía pública, luego de recibir un aviso del Sistema de Emergencias 911. El reporte indicaba que un Fiat Uno blanco sufrió daños en el cristal de una de sus puertas en calle Maipú al 50, y que de su interior había sido sustraída una mochila gris plateado.

La propietaria del vehículo manifestó que había dejado el automóvil estacionado cerca de las 13:15 horas y fue alertada por un vecino sobre la rotura. La mochila contenía un teléfono celular, documentación personal, tarjetas y dinero en efectivo, elementos que luego serían recuperados por la policía.

Investigación y análisis de cámaras de seguridad

La policía de Santa Cruz desplegó de inmediato un operativo junto al personal de la División Gabinete Criminalístico C.O. (D.G.G.C.O.). Se revisaron imágenes de cámaras de seguridad de un domicilio cercano, identificando al presunto autor: un hombre que vestía campera azul y pantalón a rayas.

Detención y recuperación de objetos robados

Alrededor de las 16:30, efectivos de la División Comisaría Tercera localizaron a un individuo con las mismas características en las calles Novelia Quijón y Prefectura Naval. Tras ser demorado e identificado, se trataba de un hombre de 32 años, domiciliado en el sector.

Durante una requisa urgente, la policía encontró entre sus pertenencias el teléfono celular, documentación y tarjetas de la víctima. Los elementos fueron secuestrados con la colaboración del personal de Criminalística y se dio intervención al magistrado de turno, Dr. Kevin Rearte, quedando el responsable aprehendido mientras continúan las actuaciones judiciales.

Seguridad y prevención en Caleta Olivia

Este hecho resalta la rápida respuesta de la policía de Santa Cruz ante un robo en Caleta Olivia y la importancia de la colaboración vecinal. Las autoridades locales refuerzan los operativos de seguridad y promueven la prevención de delitos para proteger a la comunidad y garantizar la recuperación de objetos robados.