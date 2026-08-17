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En la intersección de las avenidas Lisandro de la Torre y del Trabajo, en Caleta Olivia, se detectó a un joven a bordo de una moto que realizaba maniobras peligrosas. En el caso intervino personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL).

El procedimiento se registró cuando los efectivos que se encontraban de patrullaje detuvieron su marcha para identificar al conductor y al vehículo. Se trataba de una motocicleta Honda de 150 cc, que no tenía chapa patente ni las luces reglamentarias para circular.

El rodado era ocupado únicamente por su conductor, un joven de 21 años, quien ante el requerimiento policial exhibió solamente la cédula de identificación de la motocicleta. Debido a la situación, los efectivos solicitaron la presencia de personal de Tránsito.

Minutos más tarde, se acercaron inspectores de Tránsito al lugar y se realizó el test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó resultado positivo de 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre, conoció La Opinión Austral a través de fuentes policiales.

Ante ese resultado, personal de Tránsito procedió al secuestro de la motocicleta. Al observar el procedimiento, el conductor se tornó agresivo y ofuscado tanto con los efectivos policiales como con los agentes de Tránsito.

Además, profirió insultos y expresiones irreproducibles contra la investidura policial, sin acatar las recomendaciones por parte de los uniformados.

Por ese motivo, los uniformados procedieron a su aprehensión y posterior traslado al Hospital Zonal, donde fue examinado por un facultativo médico. Luego, alrededor de las 7:10, quedó alojado en las instalaciones de la Comisaría Primera de Caleta Olivia.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 46 y 47 del Anexo I de la Ley Provincial 3125/10, con intervención del Juzgado de Paz local.