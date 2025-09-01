Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un importante golpe contra el narcotráfico, las autoridades desarticularon una banda dedicada a la venta de marihuana y cocaína que operaba en Caleta Olivia. El operativo, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos, se llevó a cabo tras un arduo trabajo investigativo entre el Ministerio de Seguridad y el Juzgado Federal.

La Policía llevó a cabo la operación, que incluyó meses de vigilancia y recopilación de información, revelando la red de distribución de drogas de la banda dentro de la localidad. Según informaron fuentes oficiales a La Opinión Austral, ocho personas fueron puestas a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737, que regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes.

Personal policial durante los allanamientos.

Los operativos fueron coordinados y supervisados por el Ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, y el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte. En ellos, se logró el secuestro de importantes cantidades de marihuana y cocaína empaquetadas para su distribución, así como tres armas de fuego, municiones, 13 celulares, chips de celular y más de 5 millones y medio de pesos.

El dinero secuestrado por las autoridades.

Asimismo, se incautó una cantidad significativa de dólares estadounidenses, plantas y semillas de cannabis sativa, elementos de corte y fraccionamiento, tres vehículos, libretas con anotaciones, tarjetas bancarias y dispositivos electrónicos. Se cree que la banda desmantelada operaba en Caleta Olivia desde hace un tiempo considerable, suministrando drogas a los consumidores locales.

La investigación está en curso, y las autoridades están trabajando para identificar a otras personas involucradas en la red y rastrear la fuente de las drogas. Los detenidos se enfrentan a cargos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado. En los procedimientos participaron personal de Narcocriminalidad y Fuerzas Especiales caletense y la División Canes de Pico Truncado.

Otro de los detenidos.

Camionero detenido

Un importante operativo antidrogas culminó con la detención de un camionero armado y el decomiso de 15,636 kilogramos de cocaína de alta pureza, con un valor estimado superior a los 780 millones de pesos. Sucedió en julio en Caleta Olivia.

El descubrimiento se produjo gracias a una alerta del sistema de videovigilancia de una empresa de transporte del barrio Industrial que detectó al sospechoso manipulando un paquete sospechoso y mostrando un arma. La requisa del camión reveló la gran cantidad de cocaína, además de una pistola neumática, dólares y pesos.

La droga secuestrada en Caleta Olivia era de los Delfines del Perú. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La droga ha sido atribuida al cártel peruano “Los Delfines del Perú“, conocido por marcar sus paquetes con la imagen de un delfín. Este operativo representó un duro golpe al narcotráfico en la región y destacó la efectiva coordinación entre las fuerzas de seguridad y la justicia federal. La investigación continúa su curso.