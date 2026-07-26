Detuvieron a un ciudadano que agredió a su pareja con golpes de puño en Caleta Olivia y lo excluyeron de su hogar

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Efectivos policiales de la Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia actuaron este sábado 25 de julio tras recibir una solicitud de intervención por un caso de violencia de género en una vivienda de la calle David Jewett, en el barrio Rotary XXIII, conoció La Opinión Austral.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la mujer damnificada, de 34 años, quien relató que había mantenido una discusión con su pareja y que este se tornó agresivo, golpeándola con puños en el rostro. Inmediatamente se dispuso la aprehensión del hombre, de 37 años, quien fue sometido a examen médico y luego alojado en la dependencia policial.

El hombre la golpeó con los puños.

En el marco del procedimiento, se trasladó a la víctima a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la atención y contención correspondiente. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial que se encuentra de turno.

Según lo dispuesto por la secretaría penal, el causante recuperará su libertad una vez cumplidos los plazos legales, quedando obligado a fijar domicilio ante el magistrado y sujeto a medidas cautelares estrictas. Se le impuso la prohibición de reingresar al populoso por un lapso de 45 días. La causa quedó registrada y a disposición de la oficina judicial de turno.