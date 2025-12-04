Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal policial de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia, en conjunto con el Comando de Patrulla, intervino a las 05:00 horas de la mañana en la intersección de la avenida Independencia y Malvinas Argentinas, tras una alerta ciudadana que derivó en la aprehensión de un individuo en fuga. El operativo se inició cuando un sargento, a cargo del móvil Prio 999, solicitó presencia policial en el lugar debido a que tenía un hombre demorado.

La Opinión Austral conoció que, previamente, mientras personal del Comando de Patrulla realizaba tareas de prevención sobre Avenida Tierra del Fuego, fueron abordados por una joven de 26 años y un hombre de 31 años. Estos testigos señalaron a dos hombres que circulaban a pie por la intersección de Independencia, indicando que los mismos habían descartado de elementos que llevaban en su poder al notar la presencia policial y que habían emprendido la huida.

Tras una breve persecución, uno de los sospechosos fue interceptado, siendo identificado como Lucio Ezequiel Fica (30), domiciliado en el barrio Unión. Una vez demorado, y tras realizarse las diligencias de rigor en el lugar junto con personal de Criminalística, se procedió al secuestro de los elementos descartados: un estuche de tela tipo nailon conteniendo en su interior una mesita desarmable tipo de camping; un elemento de cocina tipo pichelera que se encontraba dentro de una caja de cartón.

Adicionalmente, personal de la División de Investigaciones (DDI) se hizo presente en el lugar e informó que el causante tendría pedido de captura. Tras ser examinado por el médico de turno, Fica fue ingresado aprehendido y alojado en la Comisaría Primera. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1. La policía procura ahora la comparecencia de los testigos para tomar sus declaraciones testimoniales.