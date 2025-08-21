Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de la localidad de Caleta Olivia, identificado como M.A.R., de 30 años, fue detenido tras ser acusado de ofrecer un radiador que había robado recientemente. De acuerdo al reporte policial, el acusado se había presentado en un local comercial ofreciendo comida y cargando un radiador que también estaba a la venta. El comerciante reconoció el radiador como perteneciente a un Ford Falcon de un cliente y alertó al damnificado.

Asimismo, el comerciante alertó a la Policía de Santa Cruz debido a que el ladrón había sido visto en una estación de servicio de YPF. De esta manera, el primer hombre y el dueño del radiador se dirigieron al lugar y lo interceptaron, reclamándole la devolución del radiador. El delincuente intentó huir, pero fue detenido por efectivos de la Comisaría Primera y llevado a la unidad policial.

Finalmente, el secretario penal de turno, el doctor Kevin Rearte dispuso que el ladrón fije domicilio, medida que se efectivizó el mismo día. Además, se constató tenía antecedentes por amenazas, con una medida cautelar vigente desde 2017, de la localidad de Las Heras. La doctora Cáceres del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 dispuso que no se realicen más diligencias, ya que la causa prescribió.