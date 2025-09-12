Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 28 años fue detenido por la policía de la localidad de Caleta Olivia tras protagonizar un altercado en el local comercial “Vea y Lea”, ubicado en la intersección de la avenida Independencia y Ceferino Namuncurá. El incidente ocurrió alrededor de las 06:20 horas del viernes 12 de septiembre. Hubo otros dos involucrados que se retiraron del lugar.

El diario La Opinión Austral conoció que los efectivos acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911 alertando sobre una discusión entre tres personas. Al llegar, los agentes encontraron a tres hombres en evidente estado de ebriedad. Los individuos se negaron a identificarse y, al solicitarles que se retiraran del lugar, uno de ellos se negó, cuestionando el accionar policial y mostrando una actitud hostil hacia los uniformados.

Ante la negativa y la actitud hostil del individuo, identificado posteriormente como M.A.L., los policías procedieron a su reducción utilizando la fuerza mínima necesaria. Se labró un acta de comprobación de falta por infracción a los Artículos 46° (referido a ebriedad y otras intoxicaciones) y 47° (referido a perturbación de la tranquilidad pública) del Código de Faltas 3125/2010. El hombre fue trasladado al hospital para ser examinado por un médico y luego fue alojado en la Comisaría Primera.