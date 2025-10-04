Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio de sangre se registró en las últimas horas en la ciudad turística de El Bolsón y dejó a un hombre hospitalizado de urgencia y a otro tras las rejas. El hecho, ocurrido en la intersección de las calles Roca y San Martín, tuvo como protagonista a un joven que fue apuñalado en plena vía pública. El agresor, un hombre oriundo de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, fue detenido pocas horas más tarde y se encuentra a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte de la Patagonia, se pudo saber que al momento del hecho la víctima se encontraba acompañada por su pareja y dos amigos cuando fue interceptada por una pareja en esa céntrica esquina de la ciudad cordillerana. Tras una discusión que escaló rápidamente, el atacante sacó un cuchillo y lo clavó en el costado izquierdo del joven, provocándole una herida que obligó a un traslado inmediato al hospital local.

El cuadro inicial fue alarmante: los médicos decidieron ingresarlo de urgencia a quirófano para realizarle una exploración que permitiera descartar daños en órganos vitales. Afortunadamente, el paciente logró superar la intervención y permanece internado en estado de recuperación, bajo estricta vigilancia médica.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que culminó en la zona conocida como “Cinco Esquinas”, donde lograron identificar y aprehender al autor del ataque. El detenido, de nacionalidad argentina y nacido en Caleta Olivia, había fijado residencia en El Bolsón desde hacía algunos meses. Junto a él fue demorada también una mujer que lo acompañaba en el momento de la agresión.

La oficial principal Gabriela Campillay, titular de la Comisaría 12, confirmó que la investigación avanza bajo la órbita de la fiscalía local y que en las próximas horas se llevará a cabo la formulación de cargos. Ante las consultas sobre un posible vínculo del hecho con el consumo de estupefacientes, la jefa policial fue cauta y explicó que todo se encuentra en etapa de análisis. “Una vez que el fiscal y el defensor tengan conocimiento de las actuaciones podremos brindar más información”, indicó.