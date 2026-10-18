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Un vendedor ambulante fue detenido en la localidad de Caleta Olivia después de que una mujer denunciara que había tomado el celular de su hija, de 13 años, y transferido $50 mil pesos. El episodio ocurrió en la avenida Costanera, cerca de la calesita, donde la adolescente estaba con una amiga de 12.

Según el relato de la madre, las chicas habían aceptado comprar medias al vendedor. En un momento, el hombre le habría arrebatado el teléfono a su hija y realizado una transferencia por el monto indicado a su cuenta. Después le devolvió el celular, le dio cinco medias y se fue corriendo.

Cuando la mujer llegó al lugar, reconoció al vendedor y su pareja lo interceptó. Personal de la Comisaría Tercera acudió tras un aviso al 911 y encontró a dos hombres discutiendo, junto a la mujer y la menor.

El sospechoso fue aprehendido y quedó incomunicado. La Policía secuestró medias y prendas de vestir vinculadas con el procedimiento, algunas entregadas por la damnificada. También recibió la declaración testimonial de la mujer.