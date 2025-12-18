Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025, a las 03:50 horas, se iniciaron actuaciones contravencionales por parte del Cuerpo de Prevención Barrial (CPB) en Caleta Olivia. El accionar se desencadenó a raíz de un llamado al SAE 911 que alertaba sobre la presencia policial en las inmediaciones del local denominado PIZZA TAZ, ubicado en la intersección de las calles José Hernández y Salaverry, debido a que en el lugar se estaba agrediendo a un hombre.

La Opinión Austral conoció que, constituido el personal policial en la zona, observaron a una mujer que se mostraba agresiva y se encontraba en evidente estado de ebriedad. Esta persona vociferaba insultos dirigidos al personal policial que ya se encontraba en el lugar, perteneciente al Comando de Patrulla. Se constató que la mujer alterada estaba involucrada en una disputa con un ciudadano, ambos en situación de calle.

Al ser consultada sobre los motivos del altercado, la mujer comenzó a insultar a los uniformados, los incitó a la pelea y se negó sistemáticamente a aportar sus datos. A pesar de las reiteradas directivas impartidas por los agentes, la implicada mantuvo su postura hostil y no cesó en su accionar.

Debido a su negativa a acatar las órdenes e insistir en su actitud beligerante, la mujer fue finalmente reducida y trasladada al Hospital Zonal para su correspondiente examen médico. Una vez allí, fue identificada como una mujer de 30 años. Tras el examen, la causante ingresó detenida en carácter de contraventora.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que la Secretaría de turno del Juzgado de Paz, a cargo de la doctora Nancy Catullo, fue debidamente informada. Con la anuencia de su autoridad, una vez finalizadas las diligencias pertinentes, la causante recuperó su libertad, medida que se efectivizó a las 04:40 horas. La mujer se retiró del lugar por sus propios medios.