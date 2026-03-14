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Un operativo policial realizado durante la mañana de este sábado en la ciudad de Caleta Olivia terminó con la detención de cuatro jóvenes que se trasladaban en un vehículo y que, según la denuncia de un vecino, portaban un arma de fuego. Durante la intervención, los efectivos hallaron una réplica de pistola, droga, una balanza digital y dinero en efectivo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el procedimiento se originó a partir del aviso de un residente que alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de un grupo de jóvenes que aparentemente llevaban un arma. Ante esa información, personal policial que realizaba patrullajes preventivos en distintos sectores de la ciudad inició un rápido despliegue para verificar la situación.

En cuestión de minutos, efectivos de la unidad de Infantería, junto con personal de la División Gabinete Criminalístico, lograron localizar el vehículo señalado. El rodado se encontraba estacionado frente a un local comercial cuando fue interceptado por los uniformados.

Parte de lo secuestrado a los jóvenes.

En el lugar, los policías procedieron a identificar a los ocupantes del automóvil. Se trataba de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, quienes fueron sometidos a una requisa preventiva en el marco del procedimiento.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron una réplica de una pistola tipo Glock de aire comprimido, la cual estaba oculta debajo del asiento del conductor. Si bien se trataba de un arma no letal, su presencia generó preocupación debido a que este tipo de réplicas puede resultar difícil de distinguir de un arma de fuego real.

Pero ese no fue el único hallazgo. Los policías también detectaron una caja metálica que contenía marihuana. Junto a la sustancia se encontró una balanza digital y una billetera con dinero en efectivo, elementos que quedaron inmediatamente bajo resguardo de las autoridades y que podrían estar relacionados al posible narcomenudeo en la localidad.

Ante la presencia de estupefacientes, se dio intervención al Fiscal Federal de turno, quien tomó conocimiento de la situación y dispuso la aprehensión de los cuatro jóvenes involucrados.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar el alcance del caso y la procedencia de los elementos secuestrados.