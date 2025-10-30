Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Bolsón amaneció con un nuevo episodio de violencia de género que movilizó a las fuerzas policiales locales y volvió a poner en evidencia una problemática persistente en la región patagónica. En horas de la madrugada del miércoles, alrededor de las 3:40, una mujer llamó desesperada al Sistema de Emergencias 911 alertando que su pareja la amenazaba con un cuchillo dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Primavera.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la Patagonia indicaron que, inmediatamente, un móvil de la Unidad 12 de Policía se dirigió al lugar. Según precisó el subcomisario Víctor Escobar, jefe de esa dependencia en declaraciones a medios locales, al llegar los efectivos encontraron a la víctima en estado de shock, aunque fuera de peligro. El agresor, en cambio, ya había escapado.

“Se recabaron características respecto al autor del ilícito y se inició el operativo de búsqueda”, explicó Escobar, en diálogo con medios locales.

La rápida acción del personal policial permitió ubicar al sospechoso pocos minutos después, en las inmediaciones del puente San Francisco de Asís. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y detenido tras una breve persecución.

El sujeto, de 38 años, se identificó con datos falsos y no contaba con documentación personal al momento de su aprehensión. Tras ser trasladado a la Comisaría 12, se iniciaron tareas de verificación en conjunto con el área de Investigaciones Judiciales. Con la colaboración de la Policía de Santa Cruz, se constató que el detenido era oriundo de la ciudad de Caleta Olivia y que tenía un pedido de captura vigente desde el 24 de julio de 2024, por una causa de amenazas.

Además, según fuentes policiales, el hombre ya contaba con antecedentes vinculados a episodios de violencia, lo que agrava su situación judicial. “Se lo puso a disposición de la justicia de Santa Cruz y recuperó la libertad en el día de ayer”, confirmó Escobar, quien aclaró que el proceso judicial continúa en trámite.