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Un operativo llevado adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) Zona Centro permitió la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia Federal en el marco de una causa relacionada con la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en Argentina.

La captura se concretó en Puerto San Julián luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por efectivos especializados, quienes trabajaban desde hacía varios días para establecer el paradero del ciudadano requerido por la Justicia.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales y a las que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que, sobre el hombre, pesaba un requerimiento judicial vigente emitido por el Juzgado Federal de Caleta Olivia. La medida estaba vinculada a una investigación por presunta infracción a la Ley de Drogas, una de las normativas más importantes en materia de lucha contra el narcotráfico y la comercialización ilegal de estupefacientes en el país.

Las labores de campo realizadas por la DDI incluyeron tareas de seguimiento, recopilación de información y diferentes diligencias orientadas a determinar los movimientos del sospechoso dentro de la localidad. Finalmente, los investigadores lograron ubicarlo y proceder a su detención sin que se registraran incidentes.

Una vez concretada la captura, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial requirente, cumpliendo con las directivas emanadas por el magistrado federal interviniente en la causa.

El procedimiento se enmarca en el trabajo coordinado que desarrollan las divisiones de investigación de la Policía de Santa Cruz junto con los organismos judiciales federales para dar cumplimiento a medidas de detención y avanzar en causas vinculadas a delitos complejos.