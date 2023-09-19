CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 33 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
FESTEJO PATRIO
EL CENTRO DE RESIDENTES CHILENOS CONMEMORO EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE SU PAÍS.
CELINA MARTÍNEZ Y CELESTE MORALES ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS EN EL BASQUET CATEGORÍA U17
INGENIERO RAÚL PODETTI: “LA ARGENTINA AÚN ESTÁ A TIEMPO DE RECONVERTIR EL MODELO NAVAL”
HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS
ALICIA KIRCHNER INAUGURÓ EL NUEVO RESONADOR
CALETA OLIVIA
“CADA DÍA SE SUMA UN EMPRENDEDOR MÁS”
ASÍ LO MARCÓ TANIA SASSO, SECRETARIA DE PRODUCCIÓN. ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CLUB DE EMPRENDEDORES CON 100 STANDS Y NUEVOS INTEGRANTES. EL REGISTRO YA SUPERÓ LAS 400 PERSONAS.
LUEGO DE UNA GIRA EXITOSA
EL CUERPO DE BAILARINES SANTACRUCENOS FUE GALARDONADO EN FRANCIA.
EL BALLET INTERNACIONAL COMPETIRÁ EN ARABIA SAUDITA LA INVITACIÓN SURGIÓ A PARTIR DEL GRAN DESEMPEÑO EN SUS PRESENTACIONES EUROPEAS.
“ESTAMOS CRECIENDO Y VAMOS OCUPANDO LUGARES DENTRO DEL CIRCUITO INTERNACIONAL”, EXPLICÓ DANIEL URIBE, DIRECTOR DEL BALLET.
LAS HERAS
PROFUNDO DOLOR POR LA TRÁGICA MUERTE DE GABRIEL ALONSO
JUICIO
CONDENADO POR QUERER TRAFICAR BIENES HACIA CHILE
TRABAJADORES Y MONOTRIBUTISTAS
CÓMO HACER PARA RECUPERAR EL IVA DE LAS COMPRAS
LIGA DE FÚTBOL NORTE
OLIMPIA PODRÍA SER CAMPEÓN EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
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