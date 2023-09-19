CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 33 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

FESTEJO PATRIO

EL CENTRO DE RESIDENTES CHILENOS CONMEMORO EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE SU PAÍS.

 

CELINA MARTÍNEZ Y CELESTE MORALES ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS EN EL BASQUET CATEGORÍA U17

INGENIERO RAÚL PODETTI: “LA ARGENTINA AÚN ESTÁ A TIEMPO DE RECONVERTIR EL MODELO NAVAL”

 

HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS

ALICIA KIRCHNER INAUGURÓ EL NUEVO RESONADOR

 

CALETA OLIVIA

“CADA DÍA SE SUMA UN EMPRENDEDOR MÁS”

ASÍ LO MARCÓ TANIA SASSO, SECRETARIA DE PRODUCCIÓN. ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CLUB DE EMPRENDEDORES CON 100 STANDS Y NUEVOS INTEGRANTES. EL REGISTRO YA SUPERÓ LAS 400 PERSONAS.

LUEGO DE UNA GIRA EXITOSA

EL CUERPO DE BAILARINES SANTACRUCENOS FUE GALARDONADO EN FRANCIA.

EL BALLET INTERNACIONAL COMPETIRÁ EN ARABIA SAUDITA LA INVITACIÓN SURGIÓ A PARTIR DEL GRAN DESEMPEÑO EN SUS PRESENTACIONES EUROPEAS.

“ESTAMOS CRECIENDO Y VAMOS OCUPANDO LUGARES DENTRO DEL CIRCUITO INTERNACIONAL”, EXPLICÓ DANIEL URIBE, DIRECTOR DEL BALLET.

LAS HERAS

PROFUNDO DOLOR POR LA TRÁGICA MUERTE DE GABRIEL ALONSO

JUICIO

CONDENADO POR QUERER TRAFICAR BIENES HACIA CHILE

 

TRABAJADORES Y MONOTRIBUTISTAS

CÓMO HACER PARA RECUPERAR EL IVA DE LAS COMPRAS

LIGA DE FÚTBOL NORTE

OLIMPIA PODRÍA SER CAMPEÓN EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

EN ESTA NOTA Tapas

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