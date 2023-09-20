CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 32 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
PEDIDO SOLIDARIO
BAUTISTA NECESITA AYUDA PARA COMPRAR UN AUDIFONO QUE CUESTA MÁS DE $200 MIL
MUERTE DE FRANCISCO: LA JUSTICIA ORDENÓ LA AUTOPSIA Y SECUESTRÓ LA HISTORIA CLÍNICA
JUEGOS EPADE Y PARAEPADE: CONFIRMARON EL CAMBIO DE SEDE DESDE TIERRA DEL FUEGO A LA PAMPA
EN LA COSTA CALETENSE
GRIPE AVIAR: ALERTAN SOBRE LAS ZONAS PROHIBIDAS
DESDE LA FUNDACIÓN CADACE DIFUNDIERON REGISTROS DE PERSONAS QUE VIOLARON LOS ACCESOS A LAS ZONAS DONDE APARECEN LOS LOBOS MARINOS AFECTADOS. PREOCUPACIÓN POR EL RIESGO SANITARIO QUE ESO SIGNIFICA.
COMODORO RIVADAVIA
AUMENTO Y BONO PARA LOS OBREROS MUNICIPALES
BARRIO 150 VIVIENDAS
“MÁS CERCA” DEL VECINO
EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN VECINAL SEGUIRÁ HASTA EL VIERNES.LA ACEPTACIÓN DE LA GENTE “ES MUY BUENA”, AFIRMARON DESDE LA ORGANIZACIÓN. SE CONSTRUIRÁ UN PLAYÓN DEPORTIVO Y REPASO DE CALLES EN EL BARRIO.
AFORTUNADO
APARECIÓ EL GANADOR DEL QUINI 6 EN PICO TRUNCADO
PATIN ARTÍSTICO
ABRIL ORTEGA YA ESTÁ EN COLOMBIA CON LA SELECCIÓN
PALERMO AIKE
YA SE PERFORA EL PRIMER POZO NO CONVENCIONAL
EN TODA LA CIUDAD
SIGUEN LOS ROBOS DE NEUMÁTICOS EN CALETA
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