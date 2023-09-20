CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 32 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

PEDIDO SOLIDARIO

BAUTISTA NECESITA AYUDA PARA COMPRAR UN AUDIFONO QUE CUESTA MÁS DE $200 MIL

MUERTE DE FRANCISCO: LA JUSTICIA ORDENÓ LA AUTOPSIA Y SECUESTRÓ LA HISTORIA CLÍNICA

JUEGOS EPADE Y PARAEPADE: CONFIRMARON EL CAMBIO DE SEDE DESDE TIERRA DEL FUEGO A LA PAMPA

EN LA COSTA CALETENSE

GRIPE AVIAR: ALERTAN SOBRE LAS ZONAS PROHIBIDAS

DESDE LA FUNDACIÓN CADACE DIFUNDIERON REGISTROS DE PERSONAS QUE VIOLARON LOS ACCESOS A LAS ZONAS DONDE APARECEN LOS LOBOS MARINOS AFECTADOS. PREOCUPACIÓN POR EL RIESGO SANITARIO QUE ESO SIGNIFICA.

COMODORO RIVADAVIA

AUMENTO Y BONO PARA LOS OBREROS MUNICIPALES

 

BARRIO 150 VIVIENDAS

“MÁS CERCA” DEL VECINO

EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN VECINAL SEGUIRÁ HASTA EL VIERNES.LA ACEPTACIÓN DE LA GENTE “ES MUY BUENA”, AFIRMARON DESDE LA ORGANIZACIÓN. SE CONSTRUIRÁ UN PLAYÓN DEPORTIVO Y REPASO DE CALLES EN EL BARRIO.

AFORTUNADO

APARECIÓ EL GANADOR DEL QUINI 6 EN PICO TRUNCADO

PATIN ARTÍSTICO

ABRIL ORTEGA YA ESTÁ EN COLOMBIA CON LA SELECCIÓN

PALERMO AIKE

YA SE PERFORA EL PRIMER POZO NO CONVENCIONAL

EN TODA LA CIUDAD

SIGUEN LOS ROBOS DE NEUMÁTICOS EN CALETA

EN ESTA NOTA Tapas

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