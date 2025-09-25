Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Robles fue condenado por el homicidio de Julia Casas, en un juicio que culminó con un veredicto de culpabilidad. El crimen de la jubilada de 77 años había generado gran conmoción en la localidad de Caleta Olivia, y la resolución judicial trae un cierre a este doloroso capítulo. Aunque la familia de la mujer no quedó 100% conforme con la pena establecida por el tribunal de los jueces camaristas Mario Albarrán, Juan Pablo Olivera, y la jueza civil Griselda Bard.

La sentencia, dictada por el tribunal, impone la pena para el delito de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad y consumo de sustancias (alcohol y drogas). La decisión judicial busca impartir justicia en un caso que enlutó a toda la comunidad. De acuerdo a la información a la que accedió el diario La Opinión Austral, Robles fue condenado a 4 años de prisión en suspenso y a 8 años de inhabilitación para conducir vehículos.

Julia Casas tenía 77 años cuando fue atropellada.

Este caso ha sido seguido de cerca por los habitantes de la localidad de El Gorosito, quienes se vieron profundamente afectados por la trágica muerte de la señora, quien fue directora del Registro Civil, trabajó activamente en Virgen del Valle y es querida y recordada con mucho amor. La condena a Robles representa un paso importante para llevar algo de paz a los familiares y amigos de la víctima, aunque, como se señaló anteriormente, no superó las expectativas.

Tras conocerse la sentencia a 4 años de prisión para Daniel Robles por el homicidio de Julia Casas, La Opinión Austral entrevistó a Claudio Cruz, hijo de la víctima, quien se mostró conforme con la decisión del tribunal, aunque reconoció que esperaban una pena mayor. “Teníamos confianza de que le iban a dar cinco años, así como le había pedido Rearte en su momento. Pensábamos que iba a ser así, pero bueno, le dieron 4”, expresó Cruz.

Claudio Cruz, el hijo, habló con LOA. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

A pesar de la diferencia entre la expectativa y la condena final, Cruz consideró que “me parece que está bien, o sea, se ponderaron atenuantes y agravantes, y la decisión fue esa cantidad de años”. Consultado sobre los pasos a seguir por la familia, Cruz anticipó: “Ahora vamos a esperar a que la parte defensora inicie los trámites de apelación y ahí veremos qué hacemos”. La familia analizará la necesidad de contratar un abogado querellante.

En relación a la posibilidad de que el caso y la sentencia haya sentado un precedente en cuanto a las penas para homicidios culposos agravados, Cruz lamentó: “Siento que no fue así, pero bueno, son cosas que pasan“. En entrevistas anteriores, la familia Casas había solicitado al tribunal darle una pena ejemplar al imputado y sentar un precedente: “Si manejas alcoholizado y matas a una persona vas preso”, dijo.

Patricia, la nuera, también habló con este medio. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Finalmente, Patricia, nuera de Casas, habló con La Opinión Austral y comentó que, dentro de sala, el ambiente fue muy tenso, marcado por la incertidumbre y la esperanza de una condena justa. “Yo creo que el ambiente estaba muy tenso porque supongo que la familia de él esperaba que quede libre. Y nosotros esperábamos que sea una pena de cumplimiento efectivo“, expresó. El 10 días, el Tribunal Superior de Justicia deberá notificar cómo queda la condena.

Finalmente, la mujer comentó que durante la sentencia, el tribunal habló de la necesidad de cambiar las leyes. “Se habló de cambiar la normativa, bueno, la legislación que tenemos es obsoleta, es vieja, se debe actualizar para que el que tiene un consumo de alcohol o de sustancia tenga en cuenta que está manejando un arma y que va a dañar a dos familias si mata a alguien”, cerró.