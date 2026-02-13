Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Pereyra, uno de los cuatro árbitros que se accidentó en la Ruta Nacional N°3, fue trasladado este jueves en un avión sanitario a Santa Rosa, provincia de La Pampa.

La camioneta en la que viajaban los árbitros. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El accidente ocurrió el lunes 2 de febrero a la altura de Cañadón Minerales, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, y tuvo como víctima fatal a Emanuel Leguizamón.

De izquierda a derecha: Yasu Muñoz (asistente N° 2), Emanuel Leguizamón (cuarto árbitro, con las dos pelotas), Cristian Rubiano (árbitro principal) y Diego Pereyra (asistente N° 1) en la “Pichón Guatti” de Río Gallegos, en la ida de la zona patagónica entre Boxing y La Amistad, por el Regional Amateur. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El grupo viajaba hacia La Pampa de Río Gallegos, después de haber arbitrado la final patagónica del Torneo Regional Federal Amateur entre Atlético Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

Tapa de La Opinión Austral, 3 de febrero de 2026.

En el vehículo también viajaban los árbitros Cristian Rubiano y Yasu Muñoz, quienes fueron internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

El padre de Diego Pereyra, Daniel Pereyra, confirmó a El Caletense, que el árbitro ya se encuentra internado en el Instituto Federal, donde está siendo evaluado por un equipo médico.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 10 de febrero de 2026.

El joven árbitro pampeano sufrió la amputación de su pierna izquierda tras el impacto. Días atrás, su padre había dado a conocer a los medios que “tiene quebradura de clavícula, que se va a operar en Santa Rosa, tiene la oreja cosida, una herida arriba del ojo y todo el lado izquierdo muy golpeado”.

Daniel Pereyra, padre de Diego, el árbitro lesionado tras el accidente. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

A pesar del accidente, comentó que su hijo “está muy entusiasmado, volvió a nacer, sinceramente volvió a nacer. Pero quiere volver a dirigir, le dijo a un conocido de que en el año que viene va a estar de vuelta en la cancha y eso es muy bueno porque habla de su entereza y habla de las ganas que tiene, quiere ser el primero en arbitrar con una pierna ortopédica“.