Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el último fin de semana, la Supervisión de Tránsito Municipal de Caleta Olivia llevó adelante una serie de operativos que derivaron en el secuestro de diez vehículos, de los cuales cinco correspondieron a conductores con alcoholemias positivas. El resto fue retenido por falta de documentación en regla, en procedimientos realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad y en coordinación con la Policía Provincial.

La coordinadora del área, Ercilia Silva, confirmó que “la gran mayoría de los secuestros de vehículos en nuestra ciudad están vinculados al consumo de alcohol” y recordó que otras infracciones, como el exceso de velocidad, también pueden derivar en la retención de rodados. Según detalló, el área dispone de una base de datos que permite detectar infracciones recurrentes mediante la consulta de DNI y dominio, una herramienta clave para identificar a los conductores que incumplen reiteradamente la ley.

La funcionaria subrayó que el trabajo de prevención y concientización es una de las prioridades de la Supervisión de Tránsito. Campañas como la del “conductor designado” y la entrega de folletería en la vía pública buscan reforzar el mensaje de que conducir es una responsabilidad que no admite descuidos. “Uno no sabe si una persona alcoholizada al volante puede causar una tragedia”, advirtió Silva, señalando que los casos más graves de alcoholemia se registran principalmente entre jóvenes.