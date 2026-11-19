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Una joven de 25 años y su madre de 58 llamaron a la Policía a horas de la madrugada de este jueves 19 tras daños en la ventana y pared de su casa. Las mujeres se encontraban durmiendo en la planta alta de la vivienda cuando escucharon un fuerte estruendo y descubrieron que desconocidos habían efectuado un disparo contra su casa.

El personal que se encontraba de turno en la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia tomó conocimiento del hecho alrededor de las 2:00 de la madrugada. La situación tuvo lugar en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Jaramillo del barrio 17 de Octubre. El populoso ha sido escenario de diversos hechos con arma de fuego en los últimos meses.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar constataron que en el cristal de la ventana del frente de la propiedad había un orificio circular, similar a los provocados por disparos con arma de fuego. También observaron daños en una pared de durlock ubicada frente a la ventana.

La vivienda cuenta con cámaras de seguridad, pero no estaban funcionando al momento del hecho, según indicó la Policía a La Opinión Austral. Personal de Criminalística realizó las diligencias correspondientes en el lugar.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de El Gorosito y las dos mujeres fueron citadas para prestar declaración testimonial a horas de la mañana de este jueves.