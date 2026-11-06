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Durante horas de la tarde de este viernes 6 de noviembre llamó la atención la presencia de personal policial en las inmediaciones del barrio 2 de Abril. El populoso ha sido escenario de tiroteos, enfrentamientos con la Policía, amenazas, hechos de daños y robos calificados.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que vecinos se comunicaron con el personal policial de la Comisaría Tercera, que se encuentra ubicada en el medio del barrio, y anunciaron que habían detectado detonaciones similares a las producidas con arma de fuego.

Asimismo, confirmaron que, según la información obtenida por el momento, se registraron disparos contra un departamento de la escalera 55. “Los mismos fueron contra el departamento F, donde habían personas en el momento“.

El propietario del lugar afectado por los disparos, el conocido vecino Richard Cardozo lo atribuyó a cuestiones políticas en diálogo con Canal 2.

Afortunadamente, tras el ataque armado no hubo personas lesionadas y la Policía está investigando la identidad de los autores. “Esa es la información que tenemos hasta el momento”, indicaron fuentes consultadas por este medio.

Finalmente, dieron a conocer que los uniformados se encuentran trabajando en el lugar debido a que se encontraron vainas servidas en los pasillos internos e impactos de bala en las paredes del departamento señalado.

“Son varias las vainas servidas que fueron secuestradas. Estamos intentando determinar de qué calibre serían”, cerraron las fuentes policiales.vidas no sé de qué calibre tampoco