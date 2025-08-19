Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio armado se registró en la madrugada de este martes en Caleta Olivia, cuando desconocidos efectuaron varios disparos contra una vivienda y un vehículo estacionado en el frente, en el barrio Los Pinos. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.20 de la madrugada, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre detonaciones en inmediaciones de una casa ubicada en ese sector residencial. De inmediato, efectivos de la Comisaría Cuarta, junto con personal del Comando Patrullas, se dirigieron al lugar y corroboraron lo informado por los vecinos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, eentro de la vivienda se encontraba un hombre de 40 años junto a sus dos hermanos. Según su testimonio, en un momento de quietud escucharon que un vehículo se detuvo frente a la casa. Segundos después, la calma se vio interrumpida por el estruendo de varios disparos. Ante la situación, los ocupantes se arrojaron al suelo para resguardarse, temiendo por su integridad.

Finalizado el ataque, el propietario de la vivienda salió al exterior y pudo comprobar los daños: la puerta de ingreso presentaba un orificio compatible con proyectil de arma de fuego, mientras que su automóvil particular, un Chrysler Neón, registraba impactos en la luneta trasera y en la tapa del baúl. El hecho, por fortuna, no dejó heridos.

El personal policial procedió al resguardo del área y convocó a la División Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias correspondientes, incluyendo registros fotográficos y levantamiento de indicios en la escena. Al mismo tiempo, se dio intervención a la División de Investigaciones para avanzar en la identificación de los autores, ya que hasta el momento no se cuenta con sospechosos individualizados ni se pudo precisar las características del rodado involucrado.

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, que deberá evaluar las pruebas y orientar la investigación bajo la carátula de “abuso de armas y daños”.