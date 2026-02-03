Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia volvió a ser escenario de un hecho violento este martes 3 de febrero del 2026. Vecinos denunciaron un enfrentamiento armado en el corazón del populoso, personal de la Policía de Santa Cruz intervino y se generó una extensa y peligrosa persecución que culminó en otro barrio. El resultado fue la demora de un hombre -conocido por sus antecedentes penales y su actividad delictiva- con lesiones en la cabeza.

El incidente violento sacudió la tranquilidad de Caleta Olivia en horas tempranas del martes 3 de febrero de 2026. Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la escalera 32, lo que movilizó a las fuerzas de seguridad hacia el lugar. La situación causó conmoción en la comunidad y mucho miedo en el barrio mencionado. Los vecinos lamentaron lo sucedido en redes sociales.

Al arribar, el personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en la Comisaría Tercera detectó un auto Onix de color blanco que emprendió la huida a gran velocidad. “En medio de todo esto, estuvo cerca de atropellar a uno de los efectivos policiales que se encontraba en el sitio”, dijo una fuente consultada por el diario La Opinión Austral.

La persecución culminó en el barrio 3 de Febrero, donde el conductor del vehículo fue interceptado. Según indicaron fuentes oficiales de la Dirección General Regional Norte de la localidad caletense, el sujeto “presentaba una lesión en la cabeza, aparentemente producto de un golpe con un elemento contundente propiciado por otro individuo”, por lo que fue demorado y trasladado por una ambulancia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

Cabe destacar que el incidente generó un despliegue policial significativo en la zona, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el incidente. La policía busca determinar la identidad del conductor del vehículo y las razones detrás de su peligrosa huida. Además, llamó la atención de los vecinos que viven en las inmediaciones, quienes salieron a ver qué sucedía en la vía pública.

La seguridad en Caleta Olivia ha sido un tema de preocupación en los últimos tiempos, en especial en el barrio 2 de Abril, un espacio que ha sido escenario de más de un hecho de violencia, y este incidente ha generado un renovado llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia y tomen medidas efectivas para prevenir hechos de violencia en la zona.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el incidente y se esclarezcan las circunstancias que rodearon la detención del conductor del vehículo. La comunidad de Caleta Olivia espera que se haga justicia y se tomen medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.