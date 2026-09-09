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Un grupo de aproximadamente 15 adolescentes protagonizó un violento episodio durante la noche en la zona de Ayacucho y José Valente, en la localidad de Caleta Olivia.

El hecho se registró alrededor de las 21:55, cuando personal policial de la Comisaría Quinta tomó conocimiento, a través de una comunicación radial del Comando de Patrullas local, sobre disturbios en ese sector de la ciudad.

En ese momento, un móvil de la dependencia policial antes mencionada se encontraba fuera de su jurisdicción. Al recibir el aviso, los efectivos se dirigieron hacia el lugar para intervenir en la situación.

Según consta en el parte, al arribar observaron a unos 15 jóvenes, aparentemente menores de edad, que se agredían mutuamente y arrojaban piedras en diferentes direcciones, conoció La Opinión Austral.

Ante la presencia policial, los adolescentes comenzaron a huir. Sin embargo, mientras se retiraban, continuaron arrojando elementos contundentes contra los efectivos y el móvil policial.

Con el objetivo de hacer cesar la agresión, el personal utilizó una escopeta y efectuó un disparo con munición de cartuchería AT, correspondiente a material antitumulto. Luego de esa intervención, los jóvenes se retiraron del lugar.

El hecho quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que deberá determinar las medidas correspondientes en el marco de la investigación.