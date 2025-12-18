Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un numeroso grupo de motociclistas generó disturbios en la madrugada del martes 16 de diciembre en Caleta Olivia, realizando maniobras peligrosas y arrojando piedras contra el personal policial que intentaba controlar la situación. Tras un operativo que involucró a varias dependencias, se logró la aprehensión de un joven de 22 años y el secuestro de su rodado. El miércoles a la tarde visualizaron a jóvenes en motos que también realizaban maniobras peligrosas en pleno centro.

La Opinión Austral conoció que diversas fuerzas de seguridad se movilizaron alrededor de las 03:20 horas en avenida Independencia, debido a la congregación de un numeroso grupo de motos que realizaban maniobras peligrosas. Al constituirse personal de la Comisaría Primera en el lugar, se logró interceptar una moto en la intersección de avenida Independencia y Bernardino del Hoyo.

En ese preciso momento, y previo a la convocatoria de Tránsito Municipal, un grupo de aproximadamente 15 o 16 motos, con al menos dos ocupantes cada una, emergió desde diversos puntos, incluyendo a contramano por la propia avenida Independencia. Estos individuos comenzaron a arrojar elementos contundentes, como piedras, hacia el personal policial presente.

Ante la agresión, se solicitó colaboración urgente al 911, lo que derivó en la pronta llegada de móviles del Comando de Patrulla, el Cuerpo de Prevención Barrial (CPB), la Comisaría Cuarta y la Comisaría Segunda. La presencia de refuerzos permitió dispersar a los causantes, quienes emprendieron una huida en distintas direcciones.

Durante la dispersión, se informó que personal de la Comisaría Cuarta mantenía demorado en la plaza 20 de Noviembre a un individuo perteneciente al grupo. Al arribar al lugar, se constató que un ciudadano se encontraba reducido tras haberse caído de su motocicleta durante la fuga. Se trató de uno de los participantes que había estado arrojando piedras. El sujeto se encontraba a bordo de una motocicleta Motomel de 250 cm3, dominio A130PAA.

Se convocó a Tránsito Municipal, quienes procedieron al secuestro del rodado por incurrir en infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Posteriormente, siendo las 03:45 horas, el masculino fue aprehendido. Fue conducido al Hospital Zonal para su examen médico. Una vez identificado, resultó ser un joven de 22 años con domicilio en el barrio Rotary XXIII. Tras ser examinado por el médico de guardia, quedó alojado en la dependencia policial.

Finalmente, La Opinión Austral supo que tomó conocimiento del hecho el secretario penal de turno, el doctor Kevin Rearte, quien informó que el juez dispuso que, antes de cumplirse los plazos legales, se le comunicaran las medidas adoptadas. Se deja constancia de que no se registraron efectivos policiales lesionados ni daños en los móviles afectados durante el operativo.