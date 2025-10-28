Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dolor por la muerte de una madre y su beba sigue latente entre los vecinos y vecinas de la localidad de Caleta Olivia. El trágico suceso se dio a conocer el lunes a la mañana, alrededor de las 11:30 horas, cuando familiares de las fallecidas pidieron la intervención urgente de la Policía de Santa Cruz en una casa ubicada en la calle Francia del barrio René Favarolo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, los allegados a la familia fueron hasta la vivienda debido a que la mujer en cuestión no respondía los mensajes y llamados de su círculo íntimo desde hace dos días. Al llegar a la propiedad y forzar el ingreso principal para acceder al interior, se encontraron con una triste escena: ambas estaban sin vida.

Fuentes policiales confiaron a este medio que la mujer, identificada como Wanda Danissa Haro (35) se encontraba en posición de cubito ventral sobre la cama y, debajo de ella, estaba una beba identificada como Catalina Milagros Moreyra Haro, de tan solo dos meses de vida. La nena era su hija, de quien se mostraba muy orgullosa a través de redes sociales.

La vivienda en la que hallaron a la mamá y su pequeña. FOTO: ECOS DEL SUR.

La mujer, con una vida activa en relación al deporte y el gimnasio, era emprendedora, tenía una tienda virtual de ropa para niñas y adultas y compartía su día a día a través de su Facebook. Además, La Opinión Austral conoció que Wanda era madre de otras dos menores, una ya adolescente y otra más joven, además de Catalina.

Los uniformados de la Comisaría Quinta, que estuvieron trabajando bajo la atenta mirada del director de la Regional Norte, el comisario mayor José Britos, solicitaron la presencia del personal del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y de un médico forense. También intervino Bomberos, ante la sospecha de un caso de inhalación de monóxido de carbono, Gabinete Criminalístico y la División de Investigaciones.

Asimismo, a horas de la tarde del lunes, los cuerpos fueron sometidos a autopsia y se determinó que la mujer había sufrido insuficiencia cardíaca y, al desvanecerse, había quedado sobre su beba, quien terminó perdiendo la vida por asfixia. Los detalles, totalmente aberrantes, ocasionaron un sinfín de comentarios de la sociedad. La familia y amistades se despidieron de Wanda.

Un dolor insuperable

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para la mamá y su beba. Bella escribió unas sentidas palabras: “Me cuesta encontrar las palabras, estabas tan feliz con tu bebé, con tu familia, y te tocó partir tan pronto; fuiste una mujer increíble, alegre, muy trabajadora, llena de vida y te voy a recordar siempre con la sonrisa que te caracterizaba y la luz que dejabas en todos los que tuvimos la suerte de conocerte”.

Por otro lado, Vane lamentó: “Triste y lamentable noticia. Acompaño en su dolor a la familia y te pido que cuides a los tuyos que quedan aquí, eterno descanso Wanda y bebita… estás tragedias nunca las voy a entender, ni encontrar el porqué”. Claudia recordó que había visto a la mujer y a su beba recientemente: “El viernes te vi en el modular con tu bebé, la ibas a vacunar y estabas feliz con el papá, te mostrabas muy enamorada de tu pequeña… mucha fortaleza a ese papá y a tus hijas”.