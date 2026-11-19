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Dos adolescentes de 16 y 17 años sorprendieron a un menor de 14 y le pegaron en plena zona céntrica de la localidad de Calera Olivia. La intervención de la Policía, que se encontraba patrullando por la zona céntrica, fue necesaria para evitar que la situación pasara a mayores.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 del miércoles 18 de noviembre sobre la avenida San Martín, justo al frente de una conocida confitería-bar y del monumento al obrero petrolero El Gorosito. Los agresores fueron demorados por un efectivo policial que estaba patrullando la zona, conoció La Opinión Austral.

El sargento que vio la situación e intervino para separar a los jóvenes que le estaban pegando al chico de 14 pidió refuerzos para trasladar a los adolescentes al Hospital Zonal, debido a la cantidad de personas que había en el lugar. Los individuos señalados como agresores fueron identificados y examinados en presencia de sus responsables legales.

Instalaciones del Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El joven de 14 años contó que los otros dos lo atacaron sin que hubiera una provocación previa. El damnificado dio a conocer que recibió una patada y un golpe de puño en el rostro. Su padre se presentó en el lugar y manifestó que lo llevaría a realizarse un examen médico, luego de completar el trámite correspondiente.

El Juzgado Penal Juvenil dispuso que los adolescentes de 16 y 17 años fijaran domicilio ante esa sede, dio intervención a la Oficina de Infancias y Adolescencias y ordenó que los agresores fueran entregados a sus responsables legales.