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Una mamá de 39 años radicó una denuncia luego de que su hija, una adolescente de 14 años, le diera a conocer que fue víctima un episodio ocurrido tras finalizar la jornada escolar en la Escuela N° 42, ubicada en el barrio Rotary XXIII, sobre la calle Entre Ríos de Caleta Olivia.

El hecho fue denunciado a las 12:40 del jueves en la Comisaría Segunda. Según conoció La Opinión Austral, cuando la adolescente se encontraba en el sector externo de la institución, se le acercaron dos alumnas menores de edad del establecimiento, quienes la increparon con términos intimidatorios.

En ese momento, el resto de los estudiantes observaba la discusión e incitaba a ambas a iniciar una pelea, aunque el altercado no llegó a concretarse. Algunos gritaban, hacían cánticos y sostenían sus celulares, listos para filmar un enfrentamiento físico entre las adolescentes.

Minutos más tarde, la damnificada se dirigió hasta la esquina de la escuela, en la intersección de las calles Entre Ríos y Los Andes, donde esperaba que su padre fuera a retirarla. Fue entonces cuando las dos menores volvieron a acercarse.

Una de ellas tomó del cabello a la adolescente y se inició un forcejeo entre ambas. Además, las menores habrían intentado golpearla con patadas y golpes de puño, situación que fue interrumpida por la intervención de un compañero y del padre de la chica que ya había llegado al lugar.

Antes de retirarse, una de las menores habría vuelto a proferir términos intimidatorios contra la adolescente, quien finalmente no resultó lesionada.

La denuncia quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.