Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un robo en un local de suministros y herramientas en un barrio de la localidad de Caleta Olivia movilizó a la policía antenoche. Dos individuos fueron vistos huyendo con una bolsa blanca y un maletín negro, logrando escapar a pie tras ser detectados por la patrulla, aunque la propietaria del comercio pudo recuperar parte de los elementos sustraídos.

El hecho en cuestión se reportó a las 20:40 horas del martes 17 de febrero de 2026, cuando las autoridades que se encontraban cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comando de Patrullas recibieron un aviso radial del 911 sobre un robo en proceso en un comercio ubicado entre las calles antes mencionadas, de acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral a través de la Policía de Santa Cruz.

Al llegar al lugar, personal del Comando fue informado por un vecino que los causantes habían emprendido la huida en dirección a la avenida Independencia, intentando abordar un taxi. La rápida intervención policial se centró en esa zona, donde un taxista declaró haber visto a dos hombres arrastrando una bolsa blanca de nylon. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abandonaron la bolsa y huyeron a pie, llevándose consigo un maletín negro de herramientas.

En este sentido, un rastrillaje inmediato, llevado a cabo por los uniformados actuantes en el hecho, que se realizó en las inmediaciones no arrojó resultados positivos sobre los elementos descartados. Inicialmente, se manejó información confusa sobre si el ilícito había sido perpetrado sobre un vehículo, lo cual luego fue desestimado por los testimonios de las personas presentes.

Posteriormente, la propietaria del comercio, una mujer de 39 años, se presentó en la escena y logró reconocer los elementos recuperados en la bolsa blanca como propiedad del depósito del local. Además, el encargado de obra del lugar, un hombre de 43 años, constató el faltante de un maletín negro que contenía un martillo eléctrico de marca “OHAMA” de color rojo.

Curiosamente, en el sector del techo del local se encontraron un martillo de mano y un arma blanca, cuya procedencia ni la dueña ni el encargado pudieron identificar. Por lo que se presume que los elementos fueron olvidados por los delincuentes, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

La fiscalía de turno, representada por la doctora Aguiar Libia, tomó conocimiento del hecho y, con anuencia judicial, dispuso la restitución inmediata de las herramientas encontradas en la bolsa a su legítima propietaria, dejando constancia de ello en el Acta de Inspección Ocular correspondiente.

Finalmente, se conoció que el caso quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 y personal de la División de Investigaciones (DDI) , quienes se hizo cargo de las diligencias.