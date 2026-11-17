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Un aviso por detonaciones de arma de fuego en el barrio 17 de Octubre llevó a que la Policía de Santa Cruz detenga a dos hombres durante la noche del domingo. Personal de la Comisaría Tercera interceptó el auto en el que se desplazaban y secuestró cuatro vainas servidas y un teléfono celular.

La intervención comenzó cerca de las 22:50, cuando la Policía recibió información sobre disparos y un Volkswagen Gol blanco que circulaba por el populoso, realizando maniobras imprudentes que ponían en riesgo a los vecinos que viven en la zona.

Durante un rastrillaje, los agentes vieron un vehículo con esas características ingresar a una vivienda ubicada en la esquina de Prefectura Naval Argentina y Rompehielos Irízar. Los efectivos esperaron en las cercanías y, poco después, el auto salió del lugar.

En ese sentido, los efectivos realizaron un seguimiento controlado y lo interceptaron sobre la calle de ripio Rosendo Gaspar, junto a la Ruta Nacional N° 12. Los ocupantes del rodado fueron identificados como M.O y J.C.C.

Durante la requisa del Gol, la Policía halló cuatro vainas servidas con distintas inscripciones —entre ellas, “SP 380” y referencias a cartuchos 9 milímetros— y un celular negro con detalles grises. También se realizó un barrido electrónico a los dos aprehendidos, por disposición de la Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Finalmente, a las 23:20, un joven de 21 años prestó declaración testimonial y señaló a tres personas como presuntas autoras del hecho. A partir de esa declaración, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda de la calle Irízar al 112.