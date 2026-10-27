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La Policía investiga un intento de hurto ocurrido frente al Colegio Provincial de Educación Secundaria (CPES) N° 22 “Maestro Patagónico Gregorio Álvarez” de Caleta Olivia, donde dos estudiantes habrían trasladado una motocicleta perteneciente a un alumno de 17 años.

Sin embargo, al advertir la presencia de un preceptor, dejaron el rodado abandonado en el lugar y escaparon a pie, conoció La Opinión Austral a través de fuentes policiales.

El episodio habría ocurrido entre las 11 y las 11:15 horas del lunes 26 sobre la calle Belgrano. Cerca de las 11:30, la madre del adolescente recibió un llamado del personal de la institución, que le informó que su hijo había sido víctima de un ilícito.

Preocupada por la advertencia, la mujer de 41 años se acercó al establecimiento y habló con un supervisor, a quien reconoció por un apodo.

Dicho trabajador le comentó que había visto a dos estudiantes de 17 y 18 años trasladar la moto por el exterior del colegio. Cuando advirtieron la presencia del preceptor, la dejaron tirada en la calle y huyeron en dirección contraria.

En ese sentido, la mujer revisó el vehículo junto con su hijo y constató daños en el manubrio. Se trata de una Honda 110 negra que había quedado estacionada en el exterior del establecimiento mientras el propietario cumplía con la jornada escolar.

Tras la denuncia, personal policial realizó las diligencias junto con integrantes del Gabinete Criminalístico. Además, del caso tomó conocimiento el Juzgado Penal Juvenil de Caleta Olivia.