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Dos procedimientos policiales se registraron durante la madrugada de este domingo en distintos locales nocturnos de Caleta Olivia. En uno de ellos, un joven de 20 años fue trasladado a la Comisaría Segunda por una contravención y recuperó la libertad después. En el otro, un hombre de 25 quedó aprehendido por un presunto ataque contra efectivos policiales.

El primero ocurrió en el boliche “Plugeet“, que se encuentra ubicado en la esquina de San José Obrero y Piedra Buena. Cerca de las 5:20 horas, personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un hombre que estaba demorado. En los dos casos intervino el personal de la misma dependencia policial.

El agente a cargo del servicio adicional indicó que el joven había causado disturbios y que, pese a que le pidieron en reiteradas ocasiones que cesara su actitud, mantuvo una postura hostil hacia el uniformado. Para restablecer el orden, el efectivo lo redujo y lo esposó, conoció La Opinión Austral.

Seguidamente, el joven fue llevado al Hospital Zonal para ser examinado y luego trasladado a la dependencia policial, donde quedó identificado como J.L.R., de 20 años. Se le inició una actuación contravencional por infracciones a los artículos 46 y 47 del Código de Faltas provincial. La jueza de Paz, doctora Catullo, dispuso su libertad.

Intervino personal de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El segundo joven demorado

El segundo procedimiento fue en el boliche “Ibiza“, situado en la intersección de Mosconi y Malvinas Argentinas. Cerca de las 6:20, efectivos de la Comisaría Segunda se dirigían al local para realizar el cierre cuando encontraron a personal policial adicional forcejeando con un hombre que estaba reducido en el suelo.

Según el relato de un oficial a sus pares, el hombre se había mostrado agresivo con los uniformados, los había insultado y les había arrojado objetos contundentes. Al no acatar la orden de detenerse, fue reducido con el uso de la fuerza mínima y necesaria.

El hombre, identificado como R.F.A., de 25 años, fue trasladado a la guardia del centro de salud para ser examinado y luego quedó alojado en una dependencia policial, a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1. Al cierre del parte, la sede judicial todavía no había impartido directivas sobre su situación. La Policía informó que ningún efectivo resultó lesionado.