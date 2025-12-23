Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo año, el 2026, en la Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia se llevarán a cabo los juicios por los crimenes de Nicolás Antonio “Toño” Tula, de 37 años, y Gimena Yaneth Extremador de 29 años, ambos asesinados en el año 2023, en la ciudad de Las Heras. Se trata de dos de los homicidios más violentos que ocurrieron en los últimos años en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

Si bien aún no hay fechas programada, el fiscal Ariel Candia le confirmó a La Opinión Austral que este año que, en pocos días llega a su fin, se pudieron hacer las elevaciones a juicio de las principales causas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1. “Gracias a Dios, pudimos elevar casi todas las causas que teníamos, las que eran muy importantes, la de Extremador que el detenido es Nelson Saldivia y la de Tula que el detenido es Cipriano Hernández”, dijo.

Gimena Extremador, asesinada de 32 puñaladas en Las Heras

Y agregó que al mismo tiempo elevaron a juicio otros casos que son igual de importantes, aunque no fueron tan relevantes en los medios de comunicación. “Extremador y Tula son las más feas, después tuvimos una compleja de Perito Moreno por un caso de abuso sexual infantil y otra de Los Antiguos debido a múltiples desobediencias judiciales, también son causas de cinco a seis cuerpos muy grandes”, cerró diciendo el doctor a este medio.

Los homicidios

“Toño” Tula desapareció en mayo del 2023 de la estancia en la que trabajaba como peón rural y el día 9 encontraron su cuerpo sin vida de la peor manera imaginada: en un zanjón, con signos de tortura y cubierto de ramas y una chapa. Había recibido más de 30 puñaladas, tenía cortes superficiales en la zona íntima y le habían robado su último sueldo. Por el crimen detuvieron a Cipriano Hernández, otro peón rural de más de 50 años y a su nieto de 16 años.

Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Mientras Extremador fue asesinada meses después, exactamente el 17 de noviembre del mismo año en el que murió Tula. La joven madre de tres varones fue hallada sin vida en una zona casi descampada, con el torso desnudo y con una de sus extremidades que había sido arrancada por perros. Por el caso detuvieron al ex pastor Nelson Saldivia, de 46 años, quien dijo “no recordar nada” en el momento que fue detenido por la Policía de Santa Cruz.

Ambos casos causaron una amplia repercusión en la comunidad lasherense, el resto de la provincia y en el país argentino. La Opinión Austral tuvo la oportunidad de charlas con los familiares de las víctimas en más de una oportunidad. Brenda Tula, sobrina del peón rural, le había contado a este medio que el hombre había llegado del norte junto a su madre para instalarse en Caleta Olivia hace pocos años; mientras la madre de la joven asesinada, Gabriela Extremador, relató lo duro que es para ella sostener la crianza de sus tres nietos que se quedaron sin su madre.