Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad policial y judicial en la localidad de Caleta Olivia durante las primeras horas del 1 de enero estuvo marcada por dos incidentes separados en locales nocturnos, durante las celebraciones por el Año Nuevo, que generaron denuncias por lesiones, uno contra personal de seguridad privada y otro contra un efectivo policial en el marco de operativos de prevención. El diario La Opinión Austral tuvo conocimiento sobre los dos casos ocurridos a través de fuentes consultadas de la Policía de Santa Cruz.

El primer caso, denunciado a las 08:00 horas ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 2, involucra a R.E.G.R., de 20 años. El damnificado relató que aproximadamente a las 05:20 horas, mientras se encontraba en el interior del boliche bailable Ibiza, se produjo el altercado. El joven declaró que él intentó encender un cigarrillo cuando personal de seguridad del establecimiento intervino de manera inmediata y brusca.

Según su versión, el guardia de seguridad lo tomó por el cuello y lo inmovilizó mediante una llave de fuerza, para luego proceder a sacarlo del local. El incidente escaló al llegar a la zona externa, ya que al intentar empujarlo fuera del perímetro, el guardia perdió el equilibrio y cayó encima del damnificado, lo que le provocó una lesión evidente en el codo de su brazo derecho. La causa se encuentra abierta para determinar la identidad del imputado.

Por otro lado, el segundo episodio, denunciado a las 03:15 horas ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, fue protagonizado por V.R.V., de 22 años. El joven relató que cerca de las 04:30 horas estaba dentro del boliche bailable Plugged, cerca del sector VIP. Visualizó que un cable divisorio entre el sector general y el VIP se había caído.

Al acercarse a sus amigos en la zona restringida, fue interceptado por un efectivo policial al que identificó como G.M. El denunciante afirma que intentó dialogar con el agente, pero este inició un forcejeo de manera sorpresiva. El chico admitió haberle proferido epítetos irreproducibles al policía, lo cual, según su relato, hizo que el efectivo se tornara aún más agresivo.

El policía procedió a sacarlo del local mediante empujones constantes. Al alcanzar la salida, el denunciante cayó, por lo que resultó con escoriaciones en la parte posterior de su antebrazo derecho y en el codo derecho, según certificó el médico policial, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

Ambos casos están siendo investigados por las autoridades judiciales de Caleta Olivia para establecer el grado de responsabilidad de los implicados en las lesiones sufridas por los damnificados durante los festejos de Año Nuevo en locales nocturnos. Las denuncias se realizaron en las instalaciones de la Comisaría Segunda, entre las 3:15 y las 8 de la mañana de este viernes 2 de enero de 2026.