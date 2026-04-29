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Un episodio de alta tensión se vivió este martes en un hipermercado de Caleta Olivia, cuando un intento de robo derivó en una intervención policial urgente. Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron demorados luego de que uno portara un cuchillo y, según se informó, intentara agredir al personal de seguridad.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias SAE-911 durante la jornada, cuando un llamado telefónico alertó sobre la presencia de dos personas que intentaban sustraer mercadería del interior del comercio. La situación escaló rápidamente al conocerse que uno de los involucrados llevaba consigo un arma blanca.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el joven habría utilizado el cuchillo para amedrentar e incluso intentar agredir al personal de seguridad del establecimiento, lo que generó momentos de preocupación tanto entre empleados como entre clientes que se encontraban en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la División Comisaría Cuarta se hicieron presentes de manera inmediata. Gracias a la rápida respuesta, lograron controlar el escenario y demorar a los dos sospechosos sin que se registraran personas lesionadas.

Los involucrados fueron identificados como un menor de 15 años y un joven de 19, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En el procedimiento también se secuestró el cuchillo utilizado, además de otros elementos que podrían estar vinculados al intento de robo.