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Un hecho de inseguridad protagonizado por dos menores de edad generó preocupación en Caleta Olivia durante la tarde-noche del lunes, cuando un maxikiosco ubicado en cercanías del Hospital Zonal fue blanco de un asalto a mano armada. La rápida intervención policial permitió detener a ambos involucrados a pocos minutos del hecho, evitando que la situación escalara.

El episodio se registró en el comercio conocido como “Maxikiosco 24 Horas”, un punto habitual de circulación en la zona, especialmente por su proximidad con el centro de salud. Según las primeras informaciones, los dos menores ingresaron al local portando un arma de fuego, con la cual intimidaron a quienes se encontraban en el lugar para concretar el robo.

Tras cometer el ilícito, los sospechosos se dieron a la fuga, lo que activó de inmediato un operativo cerrojo en la zona. Según pudo saber La Opinión Austral, personal del Cuerpo Preventivo Barrial, en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera, desplegó un rápido accionar que permitió localizar a uno de los implicados en las inmediaciones del estacionamiento del Hospital Zonal.

La réplica encontrada en inmediaciones. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Lejos de darse por concluido, el procedimiento continuó con un rastrillaje en los alrededores, que derivó en la ubicación y demora del segundo menor involucrado. La coordinación entre las distintas áreas policiales fue clave para cerrar el operativo en pocos minutos y con resultados positivos.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el arma utilizada durante el robo. Según se informó, fue hallada en la zona del Pasaje Tehuelche, en cercanías del Complejo Municipal, lugar donde uno de los menores la habría descartado durante la huida. Tras las primeras pericias, se determinó que se trataría de un revólver réplica, aunque su utilización para intimidar generó la misma situación de riesgo para las víctimas.

Ambos menores fueron trasladados al Hospital Zonal para la realización de las revisaciones médicas correspondientes, quedando posteriormente a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones en el marco de la legislación vigente para este tipo de casos.