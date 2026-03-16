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Un intento de robo ocurrido en plena vía pública generó preocupación entre vecinos de Caleta Olivia. El episodio se registró en la calle Marta Crowen y tuvo como protagonistas a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, que fueron interceptados por la policía tras una rápida intervención del personal de seguridad.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un intento de robo de una motocicleta en esa zona de la ciudad. Según el relato del damnificado, el conflicto se originó luego de una discusión con los presuntos autores del hecho, situación que rápidamente escaló en tensión.

De acuerdo con la denuncia, en medio del intercambio uno de los jóvenes habría exhibido lo que aparentemente sería un arma de fuego, generando un momento de gran preocupación para la víctima y quienes se encontraban en las inmediaciones.

La alerta permitió una rápida movilización del personal del Comando de Patrullas y del Comando de Patrullaje Barrial, que desplegaron un operativo en el sector para localizar a los involucrados.

Gracias a esa intervención inmediata, los efectivos lograron interceptar a los cuatro jóvenes señalados como partícipes del episodio. Durante el procedimiento se procedió además al secuestro preventivo de la motocicleta que habría sido objeto del intento de robo.

Fuentes policiales indicaron que entre los interceptados se encontraban dos menores de edad, circunstancia que derivó en la inmediata intervención del fuero especializado en materia juvenil.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Penal Juvenil, a cargo del juez subrogante, con la actuación de la secretaría correspondiente, quienes dispusieron las medidas judiciales iniciales para avanzar con la investigación y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Como parte del protocolo establecido para este tipo de situaciones, los menores fueron examinados por la médica policial de turno, procedimiento que se llevó adelante con la presencia de personal de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la ciudad, organismo que interviene en resguardo de los derechos de niños y adolescentes.