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Efectivos de la Policía de Santa Cruz lograron recuperar dos motocicletas que habían sido sustraídas en distintos puntos de Caleta Olivia. Los operativos, coordinados desde el Centro de Despacho 911, incluyeron rastrillajes, seguimiento controlado y la intervención de distintas dependencias, en un despliegue que permitió resolver ambos hechos en pocas horas.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el Barrio 3 de Febrero, donde un vecino denunció el hurto de su motocicleta Yamaha de color azul, la cual se encontraba estacionada dentro del patio de su vivienda. A partir de la alerta, personal de la División Comisaría Tercera inició un rastrillaje preventivo por la zona, una práctica habitual en este tipo de hechos que busca dar con el rodado antes de que sea trasladado fuera del sector.

La respuesta no tardó en llegar. Mientras los efectivos se dirigían al domicilio del damnificado, lograron localizar la motocicleta oculta detrás de un tráiler, en inmediaciones de las calles Misionero J. Beauvoir y Máximo Berezoski. El hallazgo permitió activar el protocolo correspondiente: intervención de la División Gabinete Criminalístico para las pericias de rigor y posterior restitución del vehículo a su propietario, por disposición del Juzgado de Instrucción N° Uno.

El segundo hecho, en tanto, presentó un escenario de mayor tensión. Durante la madrugada, el Centro de Despacho 911 emitió una alerta radial tras la sustracción de una motocicleta marca Gilera en las cercanías del Complejo Municipal. Según se pudo establecer, la víctima no solo fue despojada de su rodado, sino que además sufrió una agresión por parte de los autores del ilícito, lo que elevó la gravedad del episodio.

Tras cometer el robo, los sospechosos emprendieron la fuga a bordo del vehículo, realizando maniobras peligrosas y circulando en contramano por distintas arterias de la ciudad, en un intento por evadir a las fuerzas de seguridad. Este tipo de conductas, cada vez más frecuentes en hechos delictivos urbanos, no solo ponen en riesgo a los involucrados, sino también a terceros que transitan por la vía pública.

Ante esta situación, móviles del Comando de Patrullas iniciaron un seguimiento controlado, priorizando evitar un desenlace mayor. La persecución se extendió hasta una zona descampada ubicada entre el Barrio Rotary y el sector conocido como las 120 Viviendas, donde finalmente los ocupantes del rodado abandonaron la motocicleta e intentaron continuar la huida a pie.

Sin embargo, la rápida coordinación entre los efectivos permitió interceptarlos a pocos metros. Al ser identificados, se constató que se trataba de dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. En tanto, el motovehículo fue secuestrado preventivamente, con la colaboración de personal de Tránsito Municipal, para luego avanzar en las actuaciones correspondientes.