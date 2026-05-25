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Una rápida intervención policial permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída en Caleta Olivia y demoró a dos adolescentes señalados como presuntos responsables del hecho. El operativo se llevó adelante durante la noche del domingo y se originó a partir de un alerta vecinal que advirtió movimientos sospechosos en una construcción abandonada de la ciudad.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó cerca de las 23 horas, cuando vecinos de la zona se comunicaron con el Comando de Patrullas para informar que dos jóvenes habían ingresado con una motocicleta a un inmueble en desuso ubicado en inmediaciones de las calles Malvinas Argentinas y Beghin.

Ante la denuncia, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hacia el lugar y, al arribar, encontraron una motocicleta Corven Energy 110 c.c. de color rojo oculta dentro de la obra abandonada. La situación despertó sospechas inmediatas, por lo que se inició un rastrillaje preventivo en los alrededores.

Pocos minutos después, el operativo permitió interceptar a dos adolescentes de 16 y 17 años que coincidían con las características físicas aportadas por los vecinos que habían realizado el llamado al sistema de emergencias.

Mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes junto a especialistas de Criminalística, se presentó en el lugar una mujer de 27 años visiblemente angustiada, quien relató que momentos antes había sufrido el robo de su motocicleta desde el predio de su lugar de trabajo, ubicado sobre calle Piedra Buena.

A partir de la verificación de los datos dominiales del rodado, los uniformados confirmaron que la moto encontrada en la construcción abandonada era efectivamente la denunciada como sustraída por la damnificada. Inmediatamente se avanzó con la recepción de la declaración testimonial y las diligencias judiciales correspondientes.

El caso quedó bajo intervención del Juzgado Penal Juvenil, que dispuso la entrega definitiva del vehículo a su propietaria una vez completados los trámites de rigor. En paralelo, los adolescentes involucrados fueron trasladados al hospital local para la realización de los exámenes médicos de rutina exigidos por protocolo. Posteriormente, ambos fueron restituidos a sus progenitores y responsables legales bajo las actas procesales correspondientes.