Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las estafas siguen cosechando víctimas en la localidad de Caleta Olivia y la Policía de Santa Cruz se encuentra investigando dos hechos distintos que afectaron a dos ciudadanas en un lapso de dos días, evidenciando la persistencia de modalidades delictivas a través de canales digitales y telefónicos. La gente sigue cayendo en estos engaños y la principal recomendación continúa siendo “desconfiar de todos y de todo“.

El diario La Opinión Austral tuvo acceso a dos hechos recientes que fueron denunciados en dos dependencias policiales -en la Comisaría Segunda y en la Tercera-. El primer suceso, reportado a las 08:50 horas en la Seccional de la calle José Hernández, tuvo como damnificada a una ciudadana de 61 años, residente del barrio Jardín. La denuncia fue radicada y se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Según el relato de la ciudadana, el día 12 de diciembre a las 17:00 horas, al ingresar a la aplicación de Naranja X, observó que debía abonar un total de $248.000. Preocupada por el monto, la mujer procedió a buscar un número de contacto para realizar una consulta a través de Google. Así se comunicó con el abonado +54 9 11 38123831.

La mujer fue atendida por un masculino que se presentó como personal de atención al público de Naranja X. Este individuo la guió a través de una serie de pasos que, supuestamente, buscaban constatar los gastos. Sin embargo, el resultado terminó siendo desastroso: la víctima constató posteriormente el faltante de $176.000 de sus cuentas, sintiéndose gravemente perjudicada económicamente por la maniobra.

La otra estafa

El segundo caso de fraude, registrado en la dependencia policial que se encuentra ubicada en el corazón del barrio 2 de Abril de la localidad caletense, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, involucra a una mujer de 42 años, con domicilio en el barrio 3 de Febrero. En general, este tipo de engaños afecta a adultos o adultos mayores, casi nunca a jóvenes.

La denuncia fue radicada a las 13:04 horas. La mujer relató que el día 11 de diciembre, a las 11:30 horas, recibió un mensaje a través de WhatsApp desde el número 2314 61-5200. El mensaje le indicaba que, por error, le habían enviado $200.000. Tras corroborar sus cuentas, la denunciante se percató de que los dichos de esa persona eran erróneos.

La situación escaló cuando, posteriormente, familiares de la víctima le informaron que había sido “escrachada” en Facebook por un perfil que la acusaba públicamente de no devolver el dinero. En medio de esta presión mediática, un supuesto operador de Mercado Pago la contactó. Bajo engaño, este operador la convenció de retirar $300.000 de su cuenta de Tarjeta Naranja y enviarlos a un alias desconocido.

La víctima accedió a lo solicitado, agregando que, hasta el momento de la denuncia, el dinero nunca le fue devuelto. Ambos casos están siendo analizados por la Justicia local, que busca identificar a los responsables detrás de estas complejas estafas digitales. El pedido a la comunidad, para evitar caer en estos engaños es el mismo: desconfiar y no pasar datos personales y bancarios.