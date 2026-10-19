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La dueña de dos conocidos locales nocturnos de la localidad de Caleta Olivia denunció haber recibido amenazas en un audio de WhatsApp y solicitó medidas de protección. La denuncia fue tomada por la Comisaría Tercera, que dio intervención al Juzgado de Instrucción Nº 2.

Según conoció La Opinión Austral, cerca de las 23:30 del domingo 18 de octubre la mujer, de 55 años, recibió de un familiar el reenvío de un audio. En el mismo, un hombre le dirigía expresiones intimidatorias que le causaron temor y la llevaron a realizar la denuncia correspondiente.

La mujer señaló que el conflicto se originó cuando no permitió que la hermana del señalado ingresara a uno de sus comercios, debido a problemas anteriores. Indicó que tiene dos locales: uno llamado “La Leo”, ubicado en Maipú y Vera Peñaloza, y otro, “Mariluz”, en Progreso López al 151.

La denunciante pidió medidas y la sede judicial interviniente en el caso dispuso que la División de Investigaciones (DDI) recabe más datos sobre el hombre señalado.