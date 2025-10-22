Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Benjamín Gareca, estudiante del Instituto Adventista de Caleta Olivia, clasificó a las instancias nacionales de la 34° Olimpíada Matemática Ñandú.

El alumno santacruceño, que compite en Nivel 2, está representando desde este martes a Santa Cruz en La Falda, Córdoba.

Desde el Proyecto de Extensión del Taller de Resolución de Problemas de Olimpíadas Matemáticas de la UNPA-UACO, dirigido por el Mg. Claudio Fernández y codirigido por la Prof. Karina Nahuin, celebraron la participación del estudiante.

Cabe mencionar que el proyecto tiene como objetivo detectar vocaciones y talentos desde edades tempranas, acercando a las infancias y juventudes a la matemática desde la resolución de problemas, el pensamiento lógico y el trabajo colaborativo, en un espacio que abarca desde 4° grado de primaria hasta el último año del nivel secundario