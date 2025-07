Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Mar del Plata de la ciudad de Caleta Olivia cumple hoy 62 años de vida, habiendo sido fundado el 14 de julio de 1963, por vecinos del barrio que lleva el mismo nombre en la ciudad costera, siendo una de las instituciones de mayor raigambre futbolera de la zona norte provincial.

Por iniciativa de los mismos habitantes del barrio, se formalizó entre los vecinos la idea de tener un equipo de fútbol que los represente en la liga local, y allí surgieron los nombres y los protagonistas de los primeros planteles, sumado a un grupo que encabezó la formación de la institución, eligiendo como primer presidente a Hugo Del Valle López, junto a los primeros dirigentes que fueron Teófilo Cruz, Andrés Godoy, Calixto Rey, Juan Altamirano, José González y Celestino Bordón.

Este grupo comenzó a trabajar incluso con la parte legal en la necesidad de contar con la personería Jurídica que los acredite como entidad, empezando esta gestión a mediados de los años 70 pero tuvieron que tener un compás de espera debido a los requerimientos que les solicitaban para cumplimentar los mismos, por lo que recién en 1982 y bajo la presidencia de José Grabano lograron obtener la confirmación de la parte legal y siguieron avanzando.

Mientras tanto el equipo representativo del club ganaba partidos y títulos, a tal punto que cuentean con galardones no solo en la liga local sino también habiendo participado en varios torneos nacionales con 14 títulos locales y habiendo jugado 7 veces el torneo Federal, jugaron por primera vez un Regional en 1979, jugaron el torneo del interior en 1994 y en 1995, jugaron el Argentino B en 2002 y en 2003, jugaron el Argentino C en 2012 y el Federal C en 2016 y7 2017, y cuentan con 14 títulos de la liga en primera división mas galardones en 5ta, 6ta y 7ma división.

Hoy la entidad cumple 62 años de vida y como cada año los festejos serán considerables, recordando los primeros tiempos, los primeros dirigentes y los primeros jugadores, contando hoy con un campo de juego inaugurado en noviembre de 2015 con alambrado olímpico y soporte de cemento en todo el predio, lo que lleva el nombre de “Darío Pillancar” un recuerdo imborrable de la historia del club.

La camiseta de siempre blanca con una franja central azul sigue luciendo hoy en el fútbol de la zona norte como un bastión fenomenal de un esfuerzo popular que llevó a su creación y con aporte permanente de todo el barrio que los cobija, incluso con la sede social que lograron adquirir en 1980 con mucho esfuerzo.

Desde su fundación y hasta el día de hoy el Club Mar del Plata ha marcado una preponderancia importante en el fútbol de la región, por lo que cumpliendo este nuevo aniversario, continúan por la senda del trabajo y el deporte como lo vienen haciendo desde 1963.