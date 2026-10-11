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Efectivos policiales realizaban un control vehicular preventivo en el acceso norte de la localidad de Caleta Olivia y detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok gris.

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad que salía de la localidad caletense con destino a otra provincia, informaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral.

Durante el operativo, los agentes le practicaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. A partir de ese resultado, dispusieron la retención preventiva de la camioneta.

La unidad fue puesta a disposición del Juzgado de Paz, que deberá llevar adelante las actuaciones administrativas correspondientes.