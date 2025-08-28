Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes se cumplen 18 días desde que un contratista de 56 años cayó internado en el Hospital Distrital de la localidad de Puerto Deseado tras haber sido víctima de una brutal paliza por parte de una patota relacionada a un sindicato a nivel nacional. Actualmente el hombre está internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde no ha registrado avances significativos y se trata de mantenerlo estable, dijeron fuentes médicas a La Opinión Austral.

La mañana del lunes 11 de agosto, Fabio Dante Cattani se encontraba trabajando en una obra del Sindicato de Judiciales, sobre la calle Ramos Mejía, entre 141 y Pachululu, cuando fue atacado violentamente. Al lugar arribaron dos camionetas y cuatro autos con entre 30 y 40 ocupantes. Entre ellos fueron identificados Franco Moreyra, Fabián Hernández, Carlos Tapia, Oscar Aranda, apodado “Cachumba“, y otro hombre señalado con el apodo “Neri“.

Según el testimonio de varias personas, al descender de uno de los vehículos, Moreyra lanzó una orden tajante: “A Cattani hay que matarlo“. De inmediato, el grupo comenzó a golpearlo con patadas y puñetazos. Incluso lo atacaron cuando ya estaba en el suelo. El momento en que paró el ataque fue porque el secretario general del gremio deseadense dijo “bueno, bueno, ya está“. Cattani fue trasladado al centro de salud por policías que fueron testigos de la agresión.

Investigación

Tres 11 días de absoluto silencio y nada de avances en la causa, se designó al juez de Instrucción Penal Gabriel Contreras, quien tomó intervención el viernes 22 del corriente mes. Al siguiente día, el sábado 23, el magistrado ya había ordenado allanamientos, secuestros y la detención de cuatro hombres sospechosos. Mientras que para el martes 26 se habían ordenado nuevas medidas, allanamientos y la detención de Franco Moreyra.

Inicialmente, se detuvo a Tapia, Aranda, “Neri” B. y Hernández (hermano de una jueza local que tuvo que inhibirse del caso). Posteriormente, también fue arrestado Moreyra, secretario general de la UOCRA en Puerto Deseado, acusado de instigar el ataque. En los 10 procedimientos, los investigadores secuestraron ropa, armas y celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Se indagará en el contenido de los teléfonos, buscando mensajes entre los hombres.

Finalmente, es necesario destacar que los cuatro primeros detenidos fueron indagados el domingo 24, por lo que el juez a cargo deberá resolver su situación procesal el 5 de septiembre; mientras Moreyra fue llevado a indagatoria el miércoles 27, lo que indica que sería procesado el 10 del mencionado mes. El secretario general fue ubicado en las instalaciones de la Comisaría Primera, y los otros hombres se encuentran alojados en distintas dependencias policiales de la zona norte de la provincia de Santa Cruz.